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Guaraní
03 de noviembre de 2026 - 13:22

Guaraní vs. Olimpia y la venta de entradas: “Comprar por el punto físico”

Vista del estadio Villa Alegre de la ciudad de Encarnación.
Vista del estadio Villa Alegre de la ciudad de Encarnación. Sergio Gonzalez

Guillermo Ojeda mencionó que los hinchas pueden adquirir las entradas del clásico más añejo en los puntos físicos habilitados.

Por Darío Ibarra
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Guaraní y Olimpia disputan el clásico más añejo el sábado 7 de noviembre en Encarnación. Por el caso de Ueno Bank, la organización del partido mencionó al Cardinal Deportivo que la venta de entradas vía web está pausada. Por lo tanto, habilitaron puntos físicos tanto en la capital del Departamento de Itapúa como en la sede de los clubes en Asunción.

Lea más: Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora

“Las entradas continúan. Hoy por hoy están en pausa por la web, pero nosotros hoy vamos a reforzar en los puntos físicos. Ya tuvimos una reunión con la gente de Tutti y el público puede ir a comprar por el punto físico”, mencionó Guillermo Ojeda. “Hasta el día de hoy estamos con más de siete mil entradas. Las expectativas son muy grandes”, contó a ABC Cardinal.

Estadio Villa Alegre de Encarnación.
Vista aérea del estadio Villa Alegre de la ciudad de Encarnación.

¿Cuáles son los puntos para comprar las entradas de Guaraní vs. Olimpia?

Guillermo Ojeda detalló que la venta física de las entradas empezó en Maxi Cambios y en la secretaría de la Liga Encarnacena de Fútbol, ambos puntos en Encarnación. Por su lado, en Asunción, los aficionados pueden acceder a las localidades en las sede de Olimpia en Para Uno y de Guaraní en Dos Bocas. Hoy, de 13:00 a 18:00 y desde el miércoles, de 09:00 a 18:00.

Lea más: Camilo y el caso Ueno Bank: “Me preocupa el Rally del Paraguay”

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