ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Olimpia
04 de noviembre de 2026 - 17:04

Olimpia desmonta su cartelería de Ueno de la sede de Para Uno

Imágenes de los trabajadores desmontando el logo de de UENO, de la sede de Para Uno, ubicada sobre la avenida Mariscal López.
Imágenes de los trabajadores desmontando el logo de de UENO, de la sede de Para Uno, ubicada sobre la avenida Mariscal López.

El impacto de la crisis financiera de Ueno Bank ya se siente en Para Uno. Tras la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP), el Club Olimpia comenzó el operativo retiro de toda la imagen de su ex sponsor, marcando lo que podría ser el fin de una alianza que tenía vigencia hasta la próxima década.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Crónica de un divorcio inevitable

La tormenta que atraviesa Ueno Bank —intervenido por el BCP debido a la falta de solvencia— desató un efecto dominó que golpea también al deporte nacional. La entidad no solo era el rostro visible de las principales instituciones del país, como el Comité Olímpico Paraguayo (COP) y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), sino también el sostén económico de los gigantes del fútbol paraguayo: Olimpia y Cerro Porteño.

Lea más: Olimpia mantiene la publicidad de Ueno en la sede de Para Uno

Ante este escenario crítico, la respuesta dirigencial no se hizo esperar en ningún frente. En el plano digital, el club implementó una estrategia de borrado sistemático: hicieron desaparecer de cualquier imagen alusiva a la marca en posteos y flyers oficiales, recurriendo incluso al estratégico recurso de mostrar a los jugadores de espaldas para evitar que el logo de la firma, ubicado en la parte frontal de la camiseta, saliera a la luz. A la par, y tal como ocurrió en el estadio Defensores del Chaco con la APF, el Decano llevó esta decisión al plano físico.

La imagen de Olimpia presentando el partido de esta noche ante Recoleta FC.
La imagen de Olimpia presentando el partido de esta noche ante Recoleta FC.

Las imágenes del retiro en la sede social

Operarios y trabajadores que del club fueron los encargados de llevar adelante la retirada masiva de la cartelería que lucía el logo de Ueno Bank en la sede social ubicada sobre la emblemática Avenida Mariscal López, empezando a eliminar la publicidad tanto en la fachada frontal del predio que hasta hace unas horas ostentaba la marca en su máxima visibilidad, como en los laterales del ingreso peatonal, incluyendo las zonas que llevan el nombre de la Sede Social y Deportiva Manuel Ferreira.

Radiografía de un contrato millonario

El vínculo entre Olimpia y la entidad bancaria era de largo aliento. Según revelaron a través del Cardinal Deportivo, el acuerdo comercial tenía fecha de expiración recién en 2032. Si bien Ueno había cumplido un rol clave financiando la compra y los depósitos de las propiedades aledañas al estadio, su participación en el megaproyecto no era la principal, encontrándose el club en negociaciones avanzadas con fondos de inversión extranjeros para encarar la construcción del ODD.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: Marco Aurelio González presenta renuncia al BCP
Ver más

Te puede interesar