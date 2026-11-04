Olimpia desmonta su cartelería de Ueno de la sede de Para Uno

Crónica de un divorcio inevitable

La tormenta que atraviesa Ueno Bank —intervenido por el BCP debido a la falta de solvencia— desató un efecto dominó que golpea también al deporte nacional. La entidad no solo era el rostro visible de las principales instituciones del país, como el Comité Olímpico Paraguayo (COP) y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), sino también el sostén económico de los gigantes del fútbol paraguayo: Olimpia y Cerro Porteño.

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Ante este escenario crítico, la respuesta dirigencial no se hizo esperar en ningún frente. En el plano digital, el club implementó una estrategia de borrado sistemático: hicieron desaparecer de cualquier imagen alusiva a la marca en posteos y flyers oficiales, recurriendo incluso al estratégico recurso de mostrar a los jugadores de espaldas para evitar que el logo de la firma, ubicado en la parte frontal de la camiseta, saliera a la luz. A la par, y tal como ocurrió en el estadio Defensores del Chaco con la APF, el Decano llevó esta decisión al plano físico.

Las imágenes del retiro en la sede social

Operarios y trabajadores que del club fueron los encargados de llevar adelante la retirada masiva de la cartelería que lucía el logo de Ueno Bank en la sede social ubicada sobre la emblemática Avenida Mariscal López, empezando a eliminar la publicidad tanto en la fachada frontal del predio que hasta hace unas horas ostentaba la marca en su máxima visibilidad, como en los laterales del ingreso peatonal, incluyendo las zonas que llevan el nombre de la Sede Social y Deportiva Manuel Ferreira.

RETIRAN LA CARTELERÍA DE UENO DEL CLUB OLIMPIA ⚪️⚫️



Luego de la emisión de #CardinalDeportivo, cuando la sede del club Olimpia aún exhibía carteles con el logo de Ueno Bank, trabajadores comenzaron a retirar la imagen de la entidad bancaria 🏟️#CardinalDeportivo… pic.twitter.com/FsRKfF0Wva — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 4, 2026

Radiografía de un contrato millonario

El vínculo entre Olimpia y la entidad bancaria era de largo aliento. Según revelaron a través del Cardinal Deportivo, el acuerdo comercial tenía fecha de expiración recién en 2032. Si bien Ueno había cumplido un rol clave financiando la compra y los depósitos de las propiedades aledañas al estadio, su participación en el megaproyecto no era la principal, encontrándose el club en negociaciones avanzadas con fondos de inversión extranjeros para encarar la construcción del ODD.