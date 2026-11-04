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Olimpia
04 de noviembre de 2026 - 14:01

Olimpia mantiene la publicidad de Ueno en la sede de Para Uno

Olimpia mantiene la publicidad de Ueno Bank en la sede del club en Para Uno.
Olimpia mantiene la publicidad de Ueno Bank en la sede del club en Para Uno.Gustavo Machado, ABC Color

Olimpia continúa mostrando la publicidad de Ueno Bank en la sede del club sobre la Avenida Mariscal López.

Por Darío Ibarra
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El proceso de resolución a Ueno Bank, iniciada por el Banco Central del Paraguay (BCP) debido a la falta de solvencia, también afecta al deporte. La entidad bancaria era el sponsor principal del Comité Olímpico Paraguayo (COP) y de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) como también, de los grandes del fútbol paraguayo: Olimpia y Cerro Porteño.

Lea más: Cerro Porteño continúa con Ueno en el nombre del estadio

Según adelantó el Cardinal Deportivo, el club tenía contrato con Ueno hasta 2032. Además, la institución de crédito había financiado la compra (depositado y pagado) de las propiedades aledañas al estadio, pero no estaba entre los principales financistas (el Decano estaba negociando con fondos extranjeros) para la construcción del ODD.

Olimpia mantiene la publicidad de Ueno Bank en la sede del club en Para Uno.
Olimpia mantiene la publicidad de Ueno Bank en la sede del club en Para Uno.

Mientras la APF eliminó toda la publicidad de Ueno del Defensores del Chaco, el Decano mantiene la cartelería del sponsor en la sede social sobre la Avenida Mariscal López. La misma está en la parte frontal del predio como también, en los costados del ingreso peatonal que tiene el nombre de Sede Social y Deportiva Manuel Ferreira.

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