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Olimpia
05 de noviembre de 2026 - 19:05

Gabriel Ávalos tras su triplete: “Es algo soñado, algo que siempre uno piensa desde chico”

El delantero de Olimpia, Gabriel Ávalos celebra uno de los tres tantos que marcó en el triunfo franjeado frente a Recoleta FC, en el Defensores del Chaco.
El delantero de Olimpia, Gabriel Ávalos celebra uno de los tres tantos que marcó en el triunfo franjeado frente a Recoleta FC, en el Defensores del Chaco.

Una jornada inolvidable vivió el delantero de Olimpia, Gabriel Ávalos, tras despacharse con un contundente “hat-trick” en la goleada frente a Recoleta FC. En apenas un cuarto de hora de furia durante la primera mitad, el artillero franjeado liquidó las acciones y estiró la ventaja en la cima del torneo, quedando muy encaminados hacia el anhelado objetivo.

Por ABC Color
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Una noche soñada y de contundencia pura

El atacante no ocultó su felicidad por la actuación histórica que firmó ante su gente, destacando la seriedad con la que el plantel afronta cada desafío: “Contento, es algo soñado, algo que siempre uno piensa desde chico; hoy me toca hacer tres goles en el primer tiempo y muy contento, muy contento por la victoria y por los goles. Este grupo siempre trata de tomar todos los partidos con seriedad, tratar de siempre ser protagonistas de los partidos para poder sacarlo adelante y hoy de nuevo pudimos demostrar que tenemos buen fútbol”.

Lea más: Olimpia golea a Recoleta y da otro paso firme rumbo al bicampeonato

Consultado sobre la ráfaga de goles en un tramo tan corto del compromiso, Ávalos remarcó la eficacia del equipo: “Creo que tuvimos tres posibilidades de gol que pudimos aprovechar en un tiempo muy corto que generalmente no sucede; por suerte pudimos hacerlo y muy contento en lo individual y también contento por el grupo por esta gran victoria”.

Con la mira puesta en la estrella y la prudencia necesaria

Aprovechando que los escoltas van cediendo terreno a falta de pocas fechas, el ambiente en el Decano es de ilusión total, aunque manteniendo los pies sobre la tierra: “Nosotros siempre tenemos la mentalidad de poder llevar cada partido como una final; hoy no era la excepción, teníamos la obligación y teníamos la responsabilidad de seguir sumando de esta manera. Se dio y pudimos sumar estos tres puntos que nos aleja bastante de los que están atrás y ojalá que podamos seguir así para poder llegar a ese objetivo tan lindo que tenemos todos”.

El artillero franjeado se tomó un momento para repasar cómo vivió cada una de sus anotaciones ante Recoleta FC. Sobre cuál fue su favorita, no dudó: “El tercero, porque me quedé un poquito atrás y me animé a patear de zurda de nuevo y por suerte entró muy bien”.

Respecto al primer tanto tras la gran asistencia de Fernando Cardozo, el delantero explicó entre risas cómo resolvió la jugada: “Sí, hermoso centro de Fer; me queda la pelota un poquito a media altura, no quise meter la palomita porque la última vez me salió mal y aseguré tomarlo con cualquier parte del cuerpo y por suerte fue al arco y sumó el primer gol que nos posicionó en el partido”.

En cuanto a la magnífica jugada colectiva de trasición que derivó en su segundo tanto personal, detalló: “Sí, después de una gran jugada —creo que empezó Eduardo Delmás con la jugada—, siguió con Romeo, que me esperó muy bien para que me pueda posicionar; dio un hermoso pase y después tocó definir y también por suerte fue adentro”.

Totalmente adaptado y líder de goleo

Su rendimiento dentro del campo deja en evidencia una adaptación en el plantel, algo que el propio goleador confirma sobre su presente en el club: “Sí, en todo sentido: futbolísticamente y también adentro del vestuario, en las concentraciones, ya totalmente adaptado con los chicos. La verdad vine y encontré un gran grupo, hermoso grupo de futbolistas y de personas también”.

Con este triplete consagratorio ante Recoleta, Gabriel Ávalos se erige como el máximo goleador de Olimpia en el semestre. Es la primera vez desde su llegada al Decano que el atacante convierte más de un tanto en un mismo partido, alcanzando las 6 conquistas y superando por una línea a su compañero Hugo Sandoval en la tabla de artilleros del franjeado.

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