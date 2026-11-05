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Olimpia
05 de noviembre de 2026 - 01:55

“Hay que dejarse de joder”: La respuesta de ‘Vitamina’ Sánchez a la denuncia de Cerro Porteño

Bernardo Romeo Benítez con camiseta blanca y negra, levantando una bandera paraguaya, sonriente y emocionado en el campo.
El jugador Bernardo Romeo Benítez celebra tras anotar el segundo tanto de Olimpia, en el Superclásico frente a Cerro Porteño en La Nueva Olla. arcenio acuña

El entrenador franjeado, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, se refirió a la denuncia presentada por Cerro Porteño ante el Tribunal de Justicia pidiendo la suspensión de Mateo Gamarra y Romeo Benítez por supuesta incitación a la violencia tras el clásico. El DT calificó la medida de exagerada y apuntó directamente contra la actitud del tradicional rival.

Por ABC Color
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Sin pelos en la lengua, el estratega calificó la acción del tradicional rival como exagerada y un intento innecesario de agitar las aguas, pidiendo mesura a la dirigencia azulgrana. “Me parece innecesario, igual no va a prosperar, no va a prosperar, esto de alguna manera. Cerro Porteño tendría que mantener la calma también y no pasa nada, es un partido de fútbol, ya está, creo que no estuvo bien lo que hizo Romeo, ¿a qué lo van a mandar a matar por lo que hizo?”, disparó el conductor franjeado.

Lea más: Olimpia golea a Recoleta y da otro paso firme rumbo al bicampeonato

Un llamado al silencio y a mirar hacia adentro

Profundizando en su análisis, el argentino recordó antecedentes recientes entre ambas instituciones y sugirió que este tipo de reclamos responden más a una necesidad de apaciguar a su propio entorno que a una falta real de gravedad institucional, instando a los clubes a enfocarse en su propio crecimiento. “Hay que dejarse de joder, tranquilidad, ya pasó lo mismo. Cerro actuó de la misma manera cuando se suspendió el partido acá en el torneo pasado, cuando fueron los disturbios, y es como que tienen que hacer algo, y a veces, ¿sabe qué?, a veces no hay que hacer nada, hay que callarse, tranquilidad, seguir para adelante, pensar en cómo mejorar cada institución y no mirar para el otro lado”, sentenció.

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