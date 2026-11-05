Olimpia: una nueva estrella en el firmamento franjeado

Con siete puntos de ventaja al frente de la clasificación del campeonato Clausura 2026, que se encuentra en etapa avanzada, Olimpia se aproxima a un nuevo título, tras el alcanzado en el primer semestre con el torneo Apertura.

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El miércoles, el Decano superó con autoridad a Recoleta FC por 4-1 para dar otro paso a la consagración, siendo igualmente beneficiado por la frenada de Nacional, que sigue siendo su más cercano perseguidor, aunque a mayor distancia.

Sin tiempo que perder, la dotación franjeada activa en la mañana de este jueves en la Villa de Fernando de la Mora con vistas al enfrentamiento del sábado contra Guaraní, por la decimonovena fecha, a desarrollarse en el estadio Villa Alegre de Encarnación, a las 17:00.

La comitiva franjeada irá a la capital del departamento de Itapúa la tarde de este viernes, vía aérea.

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En cuanto a los futbolistas que se encuentran bajo cuidado médico, el zaguero Juan Ángel Vera es el que tiene mayores posibilidades de integrar la lista de convocados del técnico Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez.

El conductor del Expreso llegó a 51 juegos al frente del más ganador de nuestro fútbol, con un balance de 33 triunfos, 10 empates y 8 derrotas.

Luego del clásico añejo en el sur del país, Olimpia lidiará con Trinidense (local), Luqueño (visitante) y San Lorenzo (local), en el cierre de su calendario 2026.