‘Vitamina’ Sánchez: “Que te saquen lo que generaste es muy duro”

El estratega argentino admitió que el clima en los entrenamientos previos estuvo lejos de ser el ideal, marcado por la preocupación generalizada por los ahorros y la estabilidad económica de los ciudadanos. “Les dije a los jugadores: un triunfo no alcanza para alegrar a la gente respecto a todo lo que está pasando, pero es un momento delicado del país, de la gente, del pueblo paraguayo; entonces, había que darle esta pequeña alegría en un momento de muchísima dificultad”, expresó el DT.

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Un vestuario golpeado y la fragilidad del futuro

Vitamina Sánchez señaló además que los futbolistas, antes que profesionales de élite, son seres humanos atravesados por la misma incertidumbre que cualquier ciudadano. “Obviamente que cada uno claramente está golpeado, porque se metieron con sus ahorros, con la plata que va generando. Ustedes saben que el futbolista tiene la fortuna de ganar bien, de ganar un buen dinero, pero tiene una vida útil muy corta, tiene una jubilación muy pronta, una jubilación muy joven; entonces, que te saquen lo que generaste es muy, muy, muy duro”, reflexionó.

No obstante, el adiestrador franjeado amplió el foco más allá de las paredes del vestuario, poniendo el acento en el sufrimiento cotidiano de ‘la gente de a pie’. “Pero acá no se piensa solamente en los futbolistas o en los cuerpos técnicos; acá es la gente, la gente de a pie, la gente que tenía su platita para ir con la tarjeta de débito a comprar su comida y trasladarse al trabajo. Entonces, lo que sucedió es muy grave, y todos estos chicos —ni hablar los nacionales— tienen amigos, tienen familia. Entonces, es un momento muy, muy delicado, no había un buen ánimo, la verdad, no había un buen ánimo”, detalló.

Valentía en la adversidad ante la difícil situación

A pesar de las horas de zozobra, la falta de descanso tras el clásico y el golpe anímico, el plantel demostró estar a la altura de las circunstancias. El argentino reveló que mantuvo diálogo directo con los elementos más afectados para definir su disponibilidad, encontrando una respuesta de absoluta hidalguía. “Yo hablé con varios, o con los más afectados, para ver si estaban dispuestos a jugar, y quisieron jugar; quisieron afrontar este momento difícil que era jugar tras el clásico con muy poco descanso. La verdad que me mostraban una valentía muy grande y me pone muy contento, porque lo hicieron muy bien, hicimos un buen partido”, concluyó.