En Para Uno saben que tienen entre manos a la gran aparición del fútbol paraguayo en los últimos años, pero también asumen que disfrutarlo por mucho tiempo será una misión compleja. Aunque tanto el cuerpo técnico como la directiva de Olimpia desean contar con Eduardo Delmás para disputar la Copa Libertadores 2027, el próximo mercado de pases aparece como una amenaza latente para su continuidad.

Lea más: “Vitamina” baraja cuatro cambios en busca de la 49ª estrella para Olimpia

La joya de la cantera franjeada atraviesa un presente soñado que coronó hace apenas unos días con su debut en la selección paraguaya absoluta en el amistoso ante Singapur en la fira asiática, una vidriera que multiplica el interés desde el exterior. El talentoso mediapunta ya conquistó el torneo Apertura con la camiseta franjeada siendo pieza clave y ahora se encamina a conseguir el vicampeonato, solo un punto lo distancia de su segundo título a nivel profesional.

⚽️🤯👏 ¡PERO QUÉ GOLAZO! Eduardo Delmás y una jugada magistral para romper el cero en el clásico y darle la ventaja a Olimpia.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClásicoTigoSports en https://t.co/MBRi8xR0D8 pic.twitter.com/pcuI3vBHSY — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 1, 2026

Un crecimiento meteórico bajo la lupa

Consultado sobre la situación del juvenil, el gerente deportivo Arístides Masi reconoció el impacto que viene teniendo su explosión futbolística y la madurez con la que asimila este momento, aunque advirtió que su permanencia dependerá directamente de las propuestas que lleguen a la institución. “Tuvo un año fantástico, vivió todo básicamente. Es muy meritorio también como lo está tomando”, expresó en contacto con el Cardinal Deportivo.

#ClásicoTigoSports



⚽️Todo igual. Fernando Cardozo bajó de cabeza y Eduardo Delmás, de zurda, marcó el golazo para Olimpia en el superclásico.



📺Tigo Sports.



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 por https://t.co/0cvJm1sMQU pic.twitter.com/BbYd5yuVyh — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 23, 2026

La realidad económica manda en Para Uno

Más allá del deseo deportivo de blindarlo para el gran desafío continental del próximo año, en Olimpia no pierden de vista la realidad financiera. Las obligaciones económicas y las necesidades estructurales del club obligan a tomar decisiones pragmáticas, dejando de lado cualquier apego emocional si aparece una oferta conveniente. “El futuro dirá, pero cada vez se hace más difícil retenerlo, sobre todo en un fútbol como nuestro que es vendedor”, señaló.