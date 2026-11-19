El entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez alista cuatro modificaciones con respecto al once que superó a Guaraní en la jornada pasada, en el “clásico más añejo” que se había disputado previo al receso de una semana por fecha FIFA. Ahora el armado del elenco está condicionado entre bajas médicas, suspensión de una pieza clave y el cupo de extranjeros.

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Bajas, retoques y el cupo de extranjeros

El parte médico y la tarjeta amarilla obligaron a mover piezas en el equipo franjeado. Una lesión deja al margen a Alan “Coyote” Rodríguez y le abre paso desde el arranque al chileno Esteban Matus. Tampoco están a disposición Alex Franco, en recuperación médica, ni Mateo Gamarra, quien debe cumplir sanción por acumular cinco amonestaciones.

En el fondo, Juan Ángel Vera se perfila para ocupar un lugar en la zona central de la defensa, mientras que Gustavo “Tutu” Vargas aparecería como compañero de zaga ante la salida por cupo de extranjeros del uruguayo Bryan Bentaberry.

Aunque el técnico solo contempla tres foráneos de inicio —teniendo en cuenta que los permitidos son cuatro por reglamento—, tiene prácticamente resuelto recurrir en el desarrollo del juego al neozelandés Tim Payne en reemplazo de Raúl Cáceres, quien generalmente realiza mucho desgaste en el lateral derecho.

El probable once para dar la vuelta

Los futbolistas extranjeros que figuran en el dibujo inicial son el chileno Esteban Matus y los argentinos Juan Fernando Alfaro y Franco Alfonso. La probable formación de Olimpia para buscar la consagración ante Sportivo Trinidense sería con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Juan Ángel Vera y Esteban Matus; Fernando Cardozo, Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Franco Alfonso y Gabriel Ávalos.