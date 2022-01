Para el Apertura, Resistencia dice no al reglamento Sub 19

“En su momento sentamos la posición que no estamos en contra, pero no creemos que sea conveniente para nuestro club, porque no nos preparamos para eso, no tuvimos competencia de inferiores dos años y se hace difícil, esperaremos lo que suceda en la reunión de presidentes”, dijo a la 730 AM, ABC Cardinal.

No hay convocatoria para la reunión de presidentes. “Hasta ahora no hay convocatoria para la reunión, hay que tratar de buscar lo mejor que se pueda, nosotros queremos hacer una prueba en el Apertura en la reserva y que se imponga en el Clausura”.

“Están divididas las opiniones, creo que se llegará a un acuerdo para el bien de los clubes. Los clubes se beneficiaron mucho con las ventas, ahora quieren volver y no creo que sea la forma a las apuradas”, añadió Garcete.

Con relación a los amistosos, dijo. “Mañana se juega el primer amistoso con el selectivo de Libertad, el 22 contra Olimpia, el 26 con Sol de América y el 29 con el plantel principal de Libertad. Pedimos el estadio de Independiente para jugar el torneo, faltan varias cosas y quizás no haya tiempo para llegar a la primera fecha, le falta algunas cosas como el VAR, General Díaz y River Plate, por ejemplo, ya tienen”, señaló.