Eber Aquino y el porqué Santiago Rojas no estaba adelantado en el penal que atajó a Diego Martínez

Nacional y Resistencia empataron 1-1 por la segunda fecha del torneo Clausura 2022 en un partido que tuvo polémica. En el segundo tiempo, cuando jugaba con 10 por la expulsión de Fernando Escobar, el Triángulo Rojo tuvo la oportunidad de remontar el resultado a través de un penal, pero Santiago Rojas atajó el disparo de Diego Martínez.

Lea más: Fútbol paraguayo: ¿Cómo es la tercera jornada del torneo Clausura?

Cuando la televisión repitió la acción, quedó en evidencia que Rojas no tenía un pie sobre la línea. Según el reglamento, “el guardameta deberá tener al menos parte de un pie en contacto directo o sobre la línea de meta en el momento en que el lanzador chute el balón”. En el momento del disparo de Martínez, el portero aparecía adelantado.

El VAR revisó la acción e informó al juez que la tapada fue lícita. Eber Aquino, responsable de la tecnología en el duelo, expresó que Rojas no tenía contacto directo con la línea, pero aseguró que el pie en el aire estaba en dirección con la raya. “La regla habla de que no solo debe pisar la línea, sino que debe estar sobre la línea ya sea en tierra o por aire”, señaló el juez.

A pesar de las palabras de Aquino, en la reiteración, el pie derecho de Rojas no parece ni estar sobre la línea en el aire. “Ayer sistemáticamente fuimos afectados. Al momento me pasaron la repetición, después fui a ver de nuevo todo el partido y no pude dormir”, disparó Roberto Garcete padre, al Cardinal Deportivo, el vicepresidente del club de la Chacarita.