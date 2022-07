Resistencia y Nacional protagonizaron un frenético 1-1 por la segunda fecha del Torneo Clausura 2022, en el estadio Defensores del Chaco. El partido estuvo bajo el foco de la polémica en la jugada en la que Santiago Rojas, arquero de la academia, se adelantó al momento de detener un penal a Diego Martínez y el VAR dejó seguir la acción.

Lea más: Eber Aquino y el por qué Santiago Rojas no estaba adelantado en el penal.

El presidente de Resistencia, Roberto Garcete, habló con el Cardinal Deportivo sobre dicho suceso y trajo a colación otro más.

“En ese momento me pasaron por whatsapp la jugada. No pude dormir anoche, no puedo digerirlo todavía. Claramente se ve en la imagen, los documentos y fotos hablan, no sé qué criterio tuvieron para no repetir el penal”.

“Ayer sistemáticamente fuimos muy apretados en todo el partido”.

Lea más: Francisco Morel: “fue un momento muy emotivo para mí”.

El equipo del bajo terminó el partido con diez hombres, debido a la expulsión de Fernando Garcete sobre el final de la primera etapa, por la infracción sobre Mario Jacquet. Dicha acción, también fue analizada por el presidente de Resistencia.

“No sé cómo podemos chutar un balón a la carrera. Le habrá tocado al jugador, pero algunas veces se habla de la intención. Nadie tiene la intención de patear si tiene el balón con posibilidades de meter gol. Fue un poco injusto”.

“El equipo anoche demostró que está para grandes cosas. Vamos a tratar de incorporar todo lo que tenemos y que el Tiburón Torres haga su trabajo”, sentenció Roberto Garcete.