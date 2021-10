Eduardo Berizzo: “No me deben pagar por despedirme”

Ante los pobres números de la Selección Paraguaya en estas Eliminatorias Sudamericnas durante la dirección técnica de Eduardo Berizzo, al seleccionador se le consultó qué lo ata a la Albirroja. El entrenador argentino respondió: “Ningún problema con mi contrato, ningún problema en lo económico. Sabré qué hacer en determinado momento”.

“La federación no debe preocuparse por mí. No me debe nada ni le debo nada. Me iré a casa tranquilo en el caso de que así suceda, ni reclamando, ni pagando cláusula. No tengo cláusula de salida. No me deben pagar por despedirme. Esa no es la clave. La clave no soy yo”, manifestó en conferencia de prensa.

“El problema es confiar en Paraguay. Esa es la clave. Confiar en nosotros, no autodestruirnos. Ningún problema tengo para irme a casa. No deben pagarme nada. No deben pagarme ni el mes de octubre”, acotó.

Insistió en que “lo económico aquí no importa en lo absoluto. Lo único que me concentra y lo único que requiere toda mi energía es que Paraguay gane conmigo o sin mí, pero que gane. Y que todos se sientan paraguayos y confíen en la selección genuinamente. Eso debemos replantearnos todos: si somos genuinos en nuestro apoyo a la selección”.

BERIZZO HABLA DE UNA ENERGÍA AUTODESTRUCTIVA

“El problema es, a veces, la energía que nos rodea, energía autodestructiva. ¿Por que? Y Hay frustración por dos Mundiales, pero pensando en negativo no vamos a cambiar nada. Por eso hablaba de ser positivos, de creer, confiar”, añadió.

“Yo no soy el tema, ni mi salida ni mi contrato... cero. Absolutamente cero. Lo que me ocupa la mente, la energía, el pensamiento es trasladarle confianza a mis jugadores (...) Quiero que Paraguay vaya a Qatar conmigo o sin mí, pero que vaya”, remató.