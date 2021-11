Barros Schelotto tiene un equipo albirrojo pensado

La Selección Paraguaya activará con plantel completo a partir de este martes, de cara al juego con Chile, que será el primer cotejo con Guillermo Barros Schelotto en el banquillo albirrojo.

A pesar de esto, el entrenador dio a entender que cuenta con un onceno en la mente: “No es que no tenga un equipo pensado, o que lo vaya a no trabajar, sino que hay que darle tiempo a cada uno para que llegue de la mejor forma y poner lo mejor en cancha”.

“Voy a esperar seguramente hasta el día del partido, teniendo en cuenta el cansancio y la recuperación de los jugadores que han viajado. Vamos a analizar el trabajo que hicimos ayer, que hicimos hoy que vamos a hacer mañana y definir el equipo contra Chile”, acotó.

Barros Schelotto ahora se enfoca en ganar, no en la idea de juego

A raíz del poco tiempo de trabajo, el seleccionador de Paraguay, Guillermo Barros Schelotto comentó en conferencia de prensa que ahora lo importante es ganar. “En estos seis partidos y con el poco trabajo que tenemos no podemos meterle una idea de juego y llevarla a cabo porque no tenemos tiempo de trabajo”, indicó.

“Debemos enfrentar a cada rival y tratar de ganar para poder llevar a Paraguay al Mundial [...] Vamos a prepararnos para poder ganarle a Chile y representar bien a la camiseta de la Selección Paraguaya. Vamos a prepararnos para tratar de ganar”, remarcó. El debut de Barros Schelotto será el jueves 11 de noviembre, ante Chile, en el Defensores del Chaco.