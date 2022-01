“Pido perdón, no sabía que me estaban grabando”

La agónica victoria de Tigres 2-1 sobre Pumas quedó en segundo plano a causa de una imagen de Carlos González, delantero de los Felinos, cantando el himno rival antes del comienzo del partido en el Olímpico Universitario. El delantero, criticado duramente por los hinchas, hizo referencia a la escena en el banco de suplentes y pidió disculpas a los seguidores del club de Nuevo León.

“Veo que mucha gente se molestó por el hecho que se me veía cantando el himno de Pumas. No es faltar a la institución que defiendes, mi compromiso y profesionalismo jamás estará en duda con el club que apostó por mí como lo es Tigres”, escribió González en Instagram. El atacante militó en la UNAM por dos temporadas (2018-2020) y, posteriormente, llegó a los Auriazules.

“No mezclen las cosas, no porque no me ha ido bien en el equipo signifique que me tengan que reventar como de costumbre. Los goles caerán y siempre los festejaré con ustedes. Aparte los compañeros que tenía a lado me preguntaron si me sabía la canción y les dije que sí. No sabía que me estaban grabando. Pido perdón a la gente que se ofendió”, culminó el ofensivo.

González fue convocado por Guillermo Barros Schelotto para el combo de Eliminatorias Sudamericanas y este lunes, junto a Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia, Antonio Sanabria y Juan Escobar, llega a la concentración del plantel en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané. El jueves, la Albirroja recibirá a Uruguay y el martes, visitará a Brasil.