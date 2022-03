Mediocre despedida de la selección paraguaya en Lima

El triunfo 3-1 sobre Ecuador, en ese entonces peleando por sellar la clasificación a la Copa del Mundo, generó ilusión. Pero la misma terminó en el arranque de la última presentación de Paraguay en el clasificatorio mundialista, que por tercera vez consecutiva fue un fracaso. En la visita a Lima, el local necesitó cinco minutos para encaminar la deseada victoria que asegurar la repesca.

Guillermo Barros Schelotto realizó una serie de cambios obligados por suspensiones y lesiones y el rendimiento de la selección estuvo muy lejos de la victoria hace seis días en Ciudad del Este. El rival, por su parte, manejó la presión de ganar sí o sí y a los 5′, con una definición de Gianluca Lapadula, rompió el cero para desatar la locura de las más de 55.000 personas en el estadio Nacional.

La Albirroja no daño, no generó jugadas de peligro y ni siquiera aprovechó un par de errores defensivos de la Blanquirroja, que evidenció falencias defensivas, no tantas como el visitante. La primera, a los 7′, chance acabó en un remate de Sebastián Ferreira que pegó en el travesaño y terminó afuera. La segunda, una equivocación de la zaga con el arquero que Julio Enciso no alcanzó.

La posesión que Paraguay trató de imponer por momentos fue inerte y nunca tuvo un propósito de ataque. Óscar Romero no condujo, Ferreira disputó un partido más físico que técnico y Enciso fue mucha voluntad, pero poca productividad. Y en defensa, una pena: Junior Alonso, responsable del segundo gol de los incaicos, estuvo incómodo en el lateral izquierdo.

Y en el cierre de la etapa inicial, Alonso ni cubrió la zona que marcaba ni tomó al que llegaba por detrás para cerrar un centro. Por eso, Yoshimar Yotún convirtió casi de media volea el 2-0 para ir sentenciando el marcador aunque restaba toda la complementaria por jugar. En el segundo tiempo, el dueño de casa bajó la intensidad y afrontó el resto del juego con la diferencia en el resultado.

Porque los dirigidos por Ricardo Gareca permitieron, el seleccionado nacional tomó la iniciativa, pero careció de ideas, de profundidad y de claridad para tratar de trasladar la posesión a una jugada de gol o una acción que por lo menos acaricie el peligro. Entre los 59′ y 75′, Barros Schelotto arrancó con las modificaciones, desde Iván Torres, Jesús Medina a Josué Colmán y Ángel Romero.

La imagen del equipo, así como en todo el certamen, gran parte con Eduardo Berizzo, responsable de este momento junto a los directivos de la Asociación Paraguaya de Fútbol, nuevamente regresó a la pobreza futbolística. La renovación es urgente y debe iniciar inmediatamente, con o sin el mellizo al frente del plantel y con o sin Robert Harrison, que anunció que no continuará por otro período.