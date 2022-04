Lorenzo Melgarejo rompió el silencio y habló de la selección paraguaya

Lorenzo Melgarejo y Derlis González son dos figuras del fútbol paraguayo que no son convocados a la Albirroja. Ninguna renunció a defender a la selección, que por tercera vez seguida no disputará una Copa del Mundo. A pesar del cambio de entrenador, con la llegada de Guillermo Barros Schelotto, ambos siguen al margen en cada citación.

El miércoles, después de la victoria de Libertad 2-1 sobre Caracas por la Copa Libertadores, Melgarejo, quien convirtió el segundo tanto, fue consultado por el combinado nacional. El zurdo, ex Racing de Avellaneda, rompió el silencio. “La selección es una cosa que hace bastante tiempo estoy así: que voy o no voy; a veces soy convocado a veces no”, comenzó el atacante.

Melgarejo señaló que hablar del tema molesta un poco”, pero aclaró que “estoy a disposición”. “Es una cosa que no me gusta hablar tanto porque en lo personal me molesta un poco. Pero yo siempre estoy a disposición de la selección, si me llaman me iría con gusto. Haría el mismo trabajo que estoy haciendo en Libertad, de dar todo, al cien por ciento”, puntualizó.