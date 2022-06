Enrique Sánchez y el por qué no fue convocado otra vez Lorenzo Melgarejo

En la primera lista de Guillermo Barros Schelotto pos eliminación al Mundial Qatar 2022, la novedad es Derlis González. El atacante regresa a la selección paraguaya después de casi tres años. La citación es un premio al buen momento en Olimpia, situación que también aplicable con Lorenzo Melgarejo, quien suma seis goles con Libertad en la temporada.

Pero Melgarejo quedó nuevamente fuera de la nómina. Desde Sapporo, Enrique Sánchez hizo referencia a la ausencia del zurdo de 31 años. “El que quiere estar en la selección va a estar. El que quiere jugar va a tener un lugar siempre. El que no quiere estar, no va a estar. El profe (Barros Schelotto) habló con Lorenzo Melgarejo y él sacó sus conclusiones”, expresó.

“Específicamente el jugador en cuestión (Lorenzo Melgarejo) tuvo un cruce de opiniones con el profe anterior (Eduardo Berizzo). Con la dirigencia no tuvo ningún problema”, aclaró, recordando las diferencias entre Melgarejo y Berizzo, el anterior entrenador de la Albirroja. “El que no quiere estar acá, no lo vamos a obligar y no digo por Lorenzo, lo digo por todos”, apuntó.