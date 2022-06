Un paraguayo presente en el empate con Corea del Sur criticó a los jugadores de la selección nacional

La selección paraguaya finalizó la gira asiática empatando 2-2 con Corea del Sur en la ciudad de Suwon. A diferencia de la derrota 4-1 contra Japón, la televisación del partido mostró a un grupo de aficionados paraguayos cada vez que Miguel Almirón convirtía. Un día después del amistoso, un compatriota presente en el estadio Mundialista criticó a los jugadores del combinado nacional.

Lea más: Paraguay empató 2-2 con Corea del Sur con doblete de Almirón

“Me quiero plaguear. Fuimos a ver a la @Albirroja contra Corea del Sur. Éramos 28 paraguayos en un estadio repleto con 40.200 coreanos. Gritamos los goles como locos y estos plagas no fueron capaz ni de saludar al terminar el partido. Contigo no pasaba esto @JoseLChilavert_”, escribió Juan Biardi en Twitter, donde también publicó un vídeo.

Lea más: Vídeos: los goles de Paraguay en el empate 2-2 con Corea del Sur

Biardi mostró cómo Son Heung-Min, el capitán del equipo local, lideró el saludo del plantel surcoreano a parte del estadio. “Enorme Sonaldo. Terminó el partido y recorrieron todo el estadio saludando hasta la hinchada de Paraguay”, mencionó el hincha, que según su biografía, estudia para Máster en Asuntos Globales y Comercio en la Universidad de Chung-Ang.