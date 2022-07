La Albirroja Sub 17 goleó a Perú en el primer amistoso de preparación

La Albirroja Sub 17, que viene de obtener la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, venció por 3-1 a Perú en un amistoso internacional disputado en tierras incaicas.

A los 30 minutos, llegó el primer grito de gol de los dirigidos por Aldo Bobadilla, por intermedio de Maicol Ferreira. Siete minutos después, apareció Derlis Martínez para poner el segundo gol y finalmente Alan Medina decretó el 3-0 en las postrimerías del partido.

Paraguay volverá a enfrentar a Perú el jueves 21 de julio, en el Complejo de la Federación Peruana de Fútbol a partir de las 11:00 horas.

Síntesis

Escenario: Complejo FPF. Árbitro: Joel Alarcón (PER). Asistentes: Michael Orué y Stephen Atoche (PER). Cuarto árbitro: Edwin Ordoñez (PER).

Alineaciones

Paraguay: Facundo Insfrán, Thiago Agüero, Emilio Acosta, Miguel Ávalos, Óscar López, Cristhofer Maqueda (84′ Fernando González), Rodrigo Villalba (78′ Nicolas Silva), Fabrizio Baruja (84′ Alan Romero), Maicol Ferreira (68′ Alan Medina), Paulo Riveros (78′ Cándido Caballero), Derlis Martínez (68′ Fernando Leguizamón). D.T: Aldo Bobadilla.

Perú: Gonzalo Bastarrachea , Fernando Ormeño (46´Jhossenffer Yllescas), Brian Arias, Esteban Cruz, Patrick Gonzales, Yamil Mejía, Bassco Soyer, Víctor Guzmán, Luis Baylon, Thiago Salinas, Dayron Hernández ( 46´ Juan de Dios Vilela). D.T: Víctor Reyes.

Goles: 20´Maicol Ferreira, 37´Derlis Martínez, 94′ Alan Medina (PY).

Amonestados: No hubo.