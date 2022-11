Guillermo Barros Schelotto: “Vi cosas muy buenas a pesar del resultado”

La selección paraguaya perdió 1-0 contra Perú en el penúltimo amistoso de la temporada. La Albirroja, que en el Monumental de Lima cortó una racha de cuatro partidos sin derrotas, disputó un buen primer tiempo, pero el rendimiento en el segundo, no fue el mismo. Guillermo Barros Schelotto analizó el juego y valoró la actitud del equipo.

“Fue un partido parejo. Tuvimos chances de abrir el marcador pero no lo supimos definir”, expresó el mellizo por las situaciones desperdiciadas por Paraguay en la etapa inicial. “Hubo una actitud que me gustó mucho. No nos gusta el resultado, pero en líneas generales me voy contento por lo que vi de mi equipo”, agregó el entrenador en la conferencia.

““Vi cosas muy buenas del equipo a pesar del resultado. Estos partidos son los más cercanos a la realidad. Se jugó con el roce que tendrán las eliminatorias. Es preferible que esto no pase ahora”, puntualizó el DT sobre los errores que cometió el combinado. “Necesitamos demostrar que vamos a dejar todo por volver al Mundial. Debemos mejorar la definición”, culminó.