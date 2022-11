Barros Schelotto: El partido con Colombia y lo que se viene para eliminatorias

“Miguel Almirón no vino con nosotros porque tiene una molestia en una de las piernas, ya lo venía arrastrando desde Inglaterra, lamentablemente al inicio del partido con Perú ya sintió una molestia y decidimos reemplazarlo. No está con nosotros por una cuestión muscular que no le llevará mucho tiempo”, señaló al ser consultado por la ausencia de Miguel Almirón.

Lea además: La Albirroja disputa el último amistoso del año

Se le pidió un balance de sus meses como DT de la Albirroja. “Aprendimos muchísimo, nos ha tocado dirigir al final de las eliminatorias, una situación que nos sirvió para aprender sobre las mismas para jugar el año que viene. La apuesta nuestra es estar en el próximo mundial y fue una etapa de crecimiento y conocimiento con los jugadores. Todo sirve y suma a la hora de tomar decisiones como entrenador”.

“Estamos tratando de crecer en cada uno de los aspectos. En lo defensivo, en lo ofensivo, en la atención en la pelota quieta, aprovechar la pelota quieta, no podemos dejar nada de lado, tenemos que llegar bien cuando comiencen las eliminatorias, siempre hay cosas por mejorar”, añadió el argentino.

Sobre el partido que piensa que se dará este sábado, dijo. “Este será un partido distinto a aquel que jugamos en eliminatorias, Tanto Colombia como nosotros estábamos con la necesidad de ganar, era un típico partido de las eliminatorias donde hay poco espacio, muchos roces y conseguir los resultados, no podes dejar nada librado. En este partido queremos darles minutos a los jugadores y somo se desenvuelven con la camiseta de su selección como está Colombia que tiene jugadores de mucha calidad y de mucho nombre a nivel internacional”.

Los problemas en las documentaciones

Julio Enciso y Blas Riveros no pudieron ir a Estados Unidos por problemas en las documentaciones. Barros Schelotto fue consultado al respecto y contestó.

“Sabíamos desde que se firmó el contrato que se podía jugar en Estados Unidos, hicimos el pedido correspondiente a la embajada de Estados Unidos en Paraguay, Dinamarca e Inglaterra, pero no nos dieron el turno, sabemos que después de la pandemia hay algunas dificultades en estos trámites. Lamentablemente no hay culpabilidad de la administración, se hizo el pedido y no fuimos atendidos”.

Hoy verá a jugadores que no probó aún. “Seguramente vamos a ver algún jugador que no haya jugado en los últimos tiempos para verlo, hay una estructura al que hay que seguir sumando partes, seguro veremos algún jugador que no venía jugando, pero está la estructura y la intención cada vez que jugamos. Estamos bien, nos queda el sabor amargo del resultado contra Perú, a través del juego no nos crearon muchas situaciones, nosotros tuvimos nuestras situaciones donde nos faltó efectividad, tenemos que ser conscientes que los partidos de eliminatorias serán como el partido del miércoles”.

Señaló que la selección se encuentra bien. “Estamos bien, nos dolió perder pero somos un equipo que presionó bien, atacó rápido en el primer tiempo y en el segundo tiempo fue parejo y marcaron la diferencia en el gol de pelota quieta, tenemos que ser un equipo con mayor responsabilidad en esa situación. Calculo que Colombia saldrá a jugar y demostrar que pueden darle los jugadores a su equipo. Espero un gran partido”, finalizó.