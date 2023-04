La selección paraguaya enfrenta a Ecuador en el inicio del Hexagonal

La selección paraguaya debuta en el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17 Ecuador 2023. El combinado nacional, que clasificó desde el cuadro principal como segundo del Grupo B, disputa la primera fecha contra el anfitrión. Esta vez y después de jugar toda la etapa anterior en la ciudad de Guayaquil, la Albirroja juega en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Los dirigidos por Aldo Bobadilla, que continúan invicto en la competencia, miden a La Tri a las 20:00. El choque es el último de la ronda inaugural, que comienza con Argentina-Chile en el Rodrigo Paz Delgado, la casa de la Liga Deportiva de Quito, a las 15:00. Posteriormente y en el mismo escenario del cotejo de Paraguay, Brasil mide a Venezuela a las 17:30.

La etapa tiene un total de cinco rondas y al finalizar, los cuatro primeros clasificarán a la Copa del Mundo de la categoría. En principio, el Mundial Sub 17 estaba previsto para Perú, pero la FIFA decidió retirar la sede al país sudamericano (no cumple con los compromisos). Hasta el momento el ente rector del fútbol mundial no confirmó dónde será el torneo.