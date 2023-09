Guillermo Barros Schelotto y sus números antes de medir a Perú

La selección paraguaya de Guillermo Barros Schelotto debuta en las Eliminatorias Sudamericanas. Así como la Albirroja, el entrenador también sueña con disputar la próxima Copa del Mundo. A pesar de que dirigió una parte del clasificatorio anterior, el DT inicia este ciclo que tiene como objetivo clasificar al Mundial México/EstadosUnidos/Canadá 2026.

Barros Schelotto dirige este jueves el partido número 17 al frente del combinado nacional, al que llegó en noviembre de 2021 en reemplazo de otro argentino, Eduardo Berizzo, actual técnico de Chile. Entre los 6 duelos de la última parte del camino a Qatar 2022 y 9 encuentros de preparación, el estratega de 50 años tiene un balance desfavorable.

De los 16 juegos que condujo, el mellizo solo conquistó 4 victorias, siendo solamente una por Eliminatorias: el 3-1 a Ecuador, el 24 de marzo de 2022, en el Antonio Aranda Encina de Ciudad del Este. Los demás triunfos fueron en amistosos: 1-0 a México en agosto del año pasado, 1-0 a Emiratos Árabes en setiembre de 2022 y 2-0 a Nicaragua en junio de 2023.

Guillermo, quien empató en 3 ocasiones, 0-0 con Colombia, 2-2 con Corea del Sur y 0-0 con Marruecos, suma 8 caídas: 0-1 vs. Chile (Eliminatorias), 0-1 vs. Uruguay (Eliminatorias), 0-4 vs. Brasil (Eliminatorias), 0-2 vs. Perú (Eliminatorias), 1-4 vs. Japón (Amistoso), 0-1 vs. Perú (Amistoso), 0-2 vs. Colombia (Amistoso) y 2-3 vs. Chile (Amistoso).

Además de comenzar las Eliminatorias Sudamericanas sumando tres puntos, el seleccionador quiere encadenar una segunda victoria, que no logra desde el 1-0 a los aztecas y 1-0 a los árabes, entre agosto y setiembre de 2022, y romper la racha de dos partidos perdidos contra los incaicos: la segunda, en noviembre pasado, ya con Juan Reynoso como DT de la Bicolor.

