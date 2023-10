Alberto Espínola: “Vengo recuperado y estoy para jugar”

Alberto Espínola fue otro de los convocados de la selección paraguaya en llegar en la madrugada de este lunes. El lateral, con pasado en Cerro Porteño, también retorna a la Albirroja. “Muy feliz por ser llamado de vuelta. Me pone muy contento de que vuelva a tener una oportunidad así”, señaló el defensor de Colón de Santa Fe a ABCTV.

Lea más: “Ser tenido en cuenta después de mucho tiempo me pone contento”

Espínola había sufrido una lesión física en posterior a la lista de extranjeros revelada por Daniel Garnero. En la semana, el futbolista superó la molestia muscular y aseguró que “vengo recuperado”. “La lesión está bien, vengo recuperado y con ganas de entrenar (…) Sí, estoy para jugar. Hay que ver como entrenamos en el correr de los días y ver cómo llego”, añadió.

Alberto Espínola: “Nunca dejé de soñar con la selección”

Espínola hizo referencia al nuevo llamado al seleccionado guaraní, con el que disputó 11 partidos entre clasificatorio mundialista y Copa América. “Nunca deje de soñar y siempre trabaje para ser llamado y me poner muy contento. Uno tiene que estar preparado para todo. Me toco salir de Cerro y conseguí un buen club y estoy aprovechando la oportunidad”, agregó.

Lea más: Gastón Giménez: “Estoy muy feliz de volver a la selección paraguaya”

Por último, el diestro de 32 años mencionó que conversó con Garnero, quien reemplazó a Guillermo Barros Schelotto. “Hablé con el cuerpo técnico, me llamó y me pone muy contento que me tengan en cuenta. Uno siempre espera eso, espera alzar el nivel para ser llamado a la selección. La ilusión de rendir al máximo en la selección está”, finalizó.