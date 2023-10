Los tres titulares que perdió Daniel Garnero para el debut

La selección paraguaya enfrentará a Argentina por la tercera ronda de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. En el debut de Daniel Garnero, el entrenador argentino no tendrá a disposición a ninguno de los tres volantes titulares. Tanto Andrés Cubas, Diego Gómez y Mathías Villasanti están fuera del choque contra la vigente campeona del mundo.

Cubas y Gómez estaban en la lista de extranjeros, pero fueron desconvocados por lesiones musculares, mientras que Villasanti es baja de última hora. El mediocampista de Gremio de Porto Alegre no está al cien por ciento y Garnero prefirió guardar al mismo, como también a Alberto Espínola, para el cotejo ante Bolivia, el martes 17, a las 19:30, en el Defensores del Chaco.

Así, el DT no contará con ninguno de los que habían enfrentado a Perú en el 0-0 en Ciudad del Este. Villasanti, Cubas y Gómez habían integrado el once de Guillermo Barros Schelotto, mientras que en a derrota 1-0 con Venezuela en Maturín, el jugador de Gremio y el futbolista de Vancouver Whitecaps disputaron todo el encuentro (Gómez no viajó por lesión).

