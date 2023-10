Antonio Sanabria negó haber escupido a Messi: “Él está lejos”

El delantero de la selección paraguaya, Antonio Sanabria, habló sobre el supuesto escupitajo al capitán de la selección argentina, Lionel Messi, durante la disputa del partido por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, que tuvo una nueva derrota por 1-0 de la Albirroja.

“Tony”, que ingresó en el segundo tiempo en lugar de Adam Bareiro, negó rotundamente haber escupido al diez del Inter de Miami, a pesar de los dichos del mismo, quien aseguró “no conocerlo”.

“No, no, cosas del partido nada más. Estuve viendo, me llegó la imagen y eso parece como que yo le escupo, pero no. Él está lejos. Lo que pasa es que parece de la imagen, como se ve la parte de atrás, pero nada que ver. Sí, desmiento totalmente”, expresó el delantero del Torino de Italia, sobre el hecho que se viralizó en las últimas horas.

Las palabras de “Tony”