Messi, sobre el supuesto escupitajo de Sanabria: “No sé ni quién es el chico este…”

Durante la derrota 1-0 de la selección paraguaya ante Argentina por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, un cruce entre Antonio “Tony” Sanabria y Lionel Messi se llevó todos los flashes sobre el final del partido y causó todo tipo de repercusiones.

Según captó la señal internacional desde un ángulo distante, el futbolista paraguayo escupió hacia la dirección del astro argentino, que fue consultado sobre el hecho tras el encuentro y apuntó de lleno al hombre del Torino, que más tarde desmintió lo sucedido.

¿Qué dijo Messi sobre Tony?

“La verdad que no lo ví. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. No sé ni quién es el chico este. No le quiero dar tanta importancia porque es peor. Ahora va a salir a hablar en todos lados y se hace conocido así”, expresó el hombre del Inter de Miami, que ingresó en el segundo tiempo.