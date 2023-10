Derrota de la Albirrojita en el arranque del cuadrangular Sub 15

No era el partido de la selección paraguaya Sub 15 lo que llamó la atención, sino todos los ojos se centraban en lo que podía mostrar Robert Junior Siguero, apodado el “Messi paraguayo”, pero el joven perteneciente a las formativas de Palmeiras de Brasil, no pudo demostrar todo su potencial por la escases del protagonismo del combinado guaraní, tal es así que para la etapa complementaria fue reemplazado por Derlis Almada.

Lea más: Quién es Robert Jr. Silguero: el “Messi paraguayo” que juega en el Palmeiras

El encuentro se jugó en dos tiempos de 40 minutos, en donde el cuadro trasandino, con dos goles en el primer cuarto de hora, que llegaron por cuenta de Vicente Martínez y Zinedine Yáñez empezaron encaminar el triunfo. En la complementaria, Demian Miño descontó para la albirrojita, pero Juan Policella volvió a duplicar la ventaja

El siguiente encuentro de la albirrojita, comandada por Gerardo “Monito” González será mañana, a las 20:00, en la “casa del fútbol femenino” ante Colombia y cerrará su participación el martes ante Brasil, a las 20:00, en la misma sede.

Estadio: CARFEM (Ypané). Árbitro: Ángel Fleytas. Asistentes: Noel Duarte y Marcos Estigarribia. Cuarto árbitro: Eduardo Vázquez.

Paraguay: José Medina; Renzo Pereira (71′ Alejandro Espínola), Mauro Coronel, Leonardo Cristaldo y Francisco Martínez; Alan Ledezma (18′ Enzo Galeano), José Buralli (57′ Carlos Franco), Robert Junior Silguero (41′ Derlis Almada) y Demian Miño; Jeremías Acosta (41′ Víctor Villalba) y Mauricio De Carvalho (41′ José Buhring). D.T.: Gerardo González.

Chile: Vicente Villegas; Agustín Silva, Bruno Torres, Francisco Daza (61′ Benjamín Díaz) y Matías Orellana; Ian Alegría (51′ Juan Policella), Cristóbal Jaramillo (67′ Maximiliano Lira), Sebastián Vargas (81′ Sebastián Vargas) y Joaquín Meneses; Vicente Martínez (51′ Matías Paris) y Zinedine Yáñez (56′ Yair Guzmán). D.T.: Ariel Lecorati.

Goles: 3′ Vicente Martínez, 13′ Zinedine Yáñez y 68′ Juan Policella (CH); 60′ Demian Miño (P). Amonestados: 37′ José Buralli, 56′ Derlis Almada y 61′ Carlos Franco (P); 67′ Sebastián Vargas (CH).