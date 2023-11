Daniel Garnero y porqué Ramón Sosa no será titular contra Chile

Ramón Sosa quedó al margen de la formación de la selección paraguaya para el partido contra Chile por la quinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El mediocampista ofensivo perdió la titularidad por una decisión de Daniel Garnero. El entrenador explicó que “no lo vi bien” y mencionó que el futbolista de Talleres arrancará entre los suplentes.

“Está bien, no sé si al cien por ciento. En los primeros entrenamientos no lo vi bien”, reveló Garnero sobre Sosa, quien en el combo pasado, sufrió una lesión en el robillo y ni siquiera terminó el primer tiempo del encuentro ante Bolivia el 18 de octubre. Desde entonces, el ex Olimpia y River Plate solo disputó unos 35 minutos y fue este fin de semana por el fútbol argentino.

Ramón Sosa: suplente, pero con el plan de ingresar

“Prefiero que tenga menos minutos en este y ver cómo llega al otro. En estos minutos que pueda llegar a tener en este partido pueden ser importantísimos también”, explicó Garnero, que planifica incluir a Ramón Sosa en el segundo tiempo con el propósito de que vaya sumando ritmo para el segundo juego de la ventana, que será el martes 21 frente a Colombia en Asunción.

