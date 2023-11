La selección paraguaya debuta en el Mundial de Fútbol de Salón

La selección paraguaya enfrenta a Venezuela en el comienzo del Grupo B del Mundial Baja California 2023 de Fútbol de Salón. La Albirroja tiene como objetivo conquistar la Copa del Mundo por cuarta vez en la historia: después de 12 ediciones, el quinteto guaraní es uno de las dos más ganadores, junto a Colombia, con 3 consagraciones (1988, 2003 y 2007).

El debut de los dirigidos por el técnico Andrés Bogado miden a la Vinotinto en la ciudad mexicana de Tecate: el partido comienza a las 22:00, hora de Paraguay, en el Gimnasio Municipal. Por su lado, desde las 20:00, en el mismo escenario, chocan Estados Unidos y Australia, los otros dos integrantes del Grupo B del torneo más importante de selecciones.

Paraguay: Los convocados y los otros partidos

La delegación nacional viajó a México con 12 jugadores: Albert Meza (capitán), Ever Almirón, Rodolfo Román, Iván Delfino, Rolando Ascona, Julio Rodas, Daniel Benítez, Diego Flores, Héctor Hellman, José Gil Melgarejo, Alejandro Núñez y Cristian Ascona. La segunda presentación del combinado será el miércoles vs. Estados Unidos y la tercera, el jueves vs. Australia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp