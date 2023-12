Sabino Meza: “Quedamos para la historia y fue mi revancha”

La selección paraguaya es campeona del Mundial Baja California 2023 de Fútbol de Salón. La conquista de la Albirroja en México es histórica: es ahora la única más ganadora del certamen con cuatro consagraciones. Después de superar por 6-1 a Uruguay en la final, el arquero Sabino Meza valoró el logro y dedicó el título “para mi familia”.

“Esto es para mi familia, para mi papá, para mi mamá, para mi hermano, para mi hija que me pedía este trofeo, para mi señora, para mi bebé que viene en camino. Pasamos muchas cosas para lograr lo que logramos. A mí se me escapó en el dos mil once y esta fue mi revancha. Muy feliz por lo que pudimos lograr y quedamos para la historia”, expresó el portero.

Paraguay, campeón mundial después de 16 años

Paraguay volvió a ganar el torneo más importante de selecciones de la disciplina después de 16 años. “Pasaron dieciséis años y tenia que ser de la mano de estos grandes compañeros, muy buenas personas e increíbles jugadores. Es para que festejen todos los paraguayos”, finalizó Meza, quien tuvo la valla menos vencida del campeonato, a Eje Deportes.

