Romeo Benítez, baja en la Albirroja Sub 23 para el Preolímpico

Romeo Benítez no jugará el Preolímpico de Venezuela con la Selección Paraguaya Sub 23 que dirige Carlos Jara Saguier. El jugador de 21 años no recibió permiso del Athletico Paranaense, club al que fue recientemente transferido por cuatro temporadas, procedente de Guaraní.

El Furacão envío un correo a la propia Asociación Paraguaya de Fútbol, en el que dice que no cederá al extremo. La situación de Benítez es similar a la de Matías Segovia, quien tampoco tuvo autorización del Botafogo para participar del certamen que se disputará entre el 20 de enero y 11 de febrero.

La lista de final saldrá este semana, nómina en la que resaltarán las ausencias de algunas figuras, tales como: Damián Bobadilla, Julio Enciso, Diego González, Hugo Cuenca, Matías Galarza y otros.