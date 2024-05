“¡Listos para volver a hacer historia!”: La selección paraguaya presentó la nueva camiseta

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) presentó este lunes la nueva piel de la selección paraguaya. En una conferencia de prensa, en la que estuvo presente Robert Harrison, presidente del ente rector del fútbol paraguayo, y la empresa que viste a la Albirroja, el combinado nacional reveló los diseños de la casaca tradicional y la camiseta alternativa.

“¡Nuestros colores! ¡Nuestro orgullo! La nueva piel de la #Albirroja está acá. ¡Listos para volver a hacer historia! La casaca más linda de todas, lista para nuestros nuevos desafíos.”, publicó @Albirroja en las redes sociales. En el evento, Julio Enciso del Brighton y Kevin Parzajuk de Olimpia, representantes del fútbol masculino, vistieron con la renovada indumentaria.

Selección paraguaya: tres torneos en cuatro meses

Entre junio y setiembre, tres selecciones disputarán torneos internacionales: la Absoluta de Daniel Garnero la Copa América Estados Unidos 2024 (20 de junio-4 de julio), la Sub 23 de Carlos Jara Saguier los Juegos Olímpicos París 2024 (24 de julio-10 de agosto) y la femenina Sub 20 de Fabio Fukumoto el Mundial Femenino Sub 20 Colombia 2024 (31 de agosto-22 de setiembre).