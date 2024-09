El papá de Juan José Cáceres: “Le dije que no le de centímetros a Vinicius y me dijo ‘soy un toro, no va a pasar de mí’”

El papá de Juan José Cáceres habló con el Cardinal Deportivo y reveló que actual defensor de Lanús pidió jugar en la selección de Paraguay. “Ayer la rompió y eso me gustó de mi hijo”, expresó el oriundo de General Aquino, Departamento de San Pedro