Alfaro, con “libertad absoluta” y en sintonía con la directiva

Alfaro, con la tranquilidad que le confiere esta relación, afirmó: “Tengo una libertad absoluta para hacer y deshacer. Tengo la enorme tranquilidad de que la visión de la dirigencia está en sintonía con la visión que yo tengo, porque si no es como que tenés que jugar partidos de ajedrez cada cinco minutos. En ese sentido, yo siento que lo mío fluye con absoluta naturalidad, y esa es otra de las cosas que explican por qué nosotros terminamos estando donde estamos”.

La visión estratégica, con proyectos de país

El técnico argentino subrayó que los proyectos futbolísticos trascienden la figura del entrenador. “Los proyectos son de las asociaciones, no son de los entrenadores. Nosotros somos los que venimos, ideamos nuestra impronta, nuestro impulso a ese proyecto, pero el norte tiene que ser de la APF”, enfatizó. Alfaro extendió esta visión al futuro del fútbol paraguayo: “¿Cómo me quisiera ver dentro de cinco o diez años, qué tipo de fútbol quiero, cómo podemos hacer para que el fútbol paraguayo esté en instancias decisivas de Copa Libertadores o Sudamericana, qué cosas nos están faltando?”. Para él, estas son “preguntas que hay que hacerse y son preguntas que son incómodas, pero las tenemos que hacer si queremos mejorar el rendimiento de nuestro fútbol”.

Innovación y desarrollo para apostar a ganar

El compromiso de la APF se manifiesta en la inversión en herramientas y tecnología. Alfaro detalló: “En ese sentido, desde plataformas, mediciones de fuerza, un montón de cosas que nosotros le requerimos y le demandamos, porque todas las demandas son de plata”. Mencionó la dificultad económica de las federaciones que no cuentan con los ingresos extra de una Copa del Mundo, lo que obliga a la “ingeniería” para conseguir lo necesario.

Sin embargo, el panorama es prometedor. El DT anunció la implementación de un programa innovador: “Ahora vamos a implementar un programa que es para toda la APF, es un programa que se está usando mucho en Europa y acá en Sudamérica no usa nadie y ojalá lo podamos implementar, porque uno va a la Premier y se manejan con eso, en Francia también y es todo lo que está contemplado, desde que el jugador se levanta a la mañana ya sabemos cuál es su estado”.

Alfaro también destacó el éxito de las categorías inferiores paraguayas. “Hoy que Paraguay esté clasificado a todos los mundiales de todas las categorías, la verdad que es fantástico. Nos falta la selección mayor, pero parece que si lo de la mayor no se hace, todo lo demás no sirve para nada”, reflexionó. En su visión, “la mayor es una consecuencia del trabajo de las formativas. Si queremos recuperar nuestro lugar en el continente, tenemos que permanecer en ese lugar para tratar de ver si somos capaces de seguir creciendo a partir de ese lugar”.

La confianza de Grondona hacia el trabajo de Alfaro

La experiencia de Alfaro con dirigentes de alto nivel es vasta. Rememoró su trabajo con Julio Grondona en Argentina, a quien calificó como una persona “muy fuerte no solo en el fútbol argentino, sino en el ámbito Conmebol y mundial”. Alfaro compartió anécdotas de Grondona en Mundiales, donde “lo venían a consultar de cómo manejar cuestiones de FIFA y jamás en su vida don Julio vino a decirme nada de nada, solamente dar las herramientas”. Para el DT, “los grandes dirigentes son los que saben ocupar su lugar y dar las herramientas para que uno pueda desarrollar su trabajo. Acá me pasa eso, con Robert Harrison, con todo el grupo de presidentes que están alrededor, tengo la libertad muy grande de trabajo”.

El estratega reafirmó su comodidad y autonomía en los distintos lugares donde ha trabajado. “En todas las partes donde fui me sentí muy liberado para desarrollar mi trabajo, me pasó lo mismo en Ecuador, en Costa Rica, acá”, afirmó, pese a que su relación con la Federación Ecuatoriana de Fútbol terminó en un juicio en el TAS, algo que, según él, no afectó la relación personal. “No hay un partido en el que el presidente de Costa Rica no me mande un mensaje. Son esas cosas las que quedan, cosas impuestas desde el respeto”. Concluyó, enfatizando la visión de progreso: “Siento una libertad muy grande, siento que estoy muy en sintonía con todos, acá no se contempla el gasto. Si queremos clasificar a la Copa del Mundo, hay que apostar a ganador, siempre nivelarnos para arriba”.