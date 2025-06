Gustavo Alfaro: “el plantel todavía no está recuperado del esfuerzo”

“Para el partido ante Brasil va a ser muy difícil que pueda trabajar, porque el nivel de desgaste que tuvieron fue altísimo”, aseguró Alfaro. “Hoy hicimos las mediciones de recuperación y la verdad que el plantel todavía no está recuperado del esfuerzo que hicieron en el partido contra Uruguay. La demanda de exigencia que tuvimos con Uruguay fue muy grande en todos los aspectos”.

Lea más: Alfaro, con “libertad absoluta” y en sintonía con la directiva

Alfaro expresó además que la posesión del balón se debe seguir puliendo, un aspecto que considera crucial para enfrentar a un rival como Brasil. “Este debe ser de los equipos que menos tenencia de pelota tiene en las Eliminatorias y para mí eso es un problema, porque yo quiero, sin que perdamos la esencia de lo que somos, que sí tengamos más cosas en ese aspecto. Entonces, tenemos que trabajar más”, explicó.

El técnico argentino es consciente de la dificultad que implicará enfrentar a la Canarinha sin un mayor control del juego. “Contra Brasil, si no tenemos la capacidad de hacer retroceder a Brasil, se nos va a complicar el partido, porque Brasil va a jugar el partido donde quiere jugar”, advirtió. Alfaro enfatizó que para lograrlo, no bastará con balones largos: “Vamos a tener que jugar, saber que va a haber momentos en los que Brasil nos va a presionar y hay sectores que tal vez nos vamos a encontrar para poder jugar, pero para eso falta la capacidad de la tenencia de la pelota. Eso es algo que vamos corrigiendo, que vamos mejorando, pero que todavía está lejos del ideal que pueda llegarse a tener”. No obstante, destacó una mejora: “El equipo mejoró mucho en las transiciones de ataque; contra Uruguay se vieron mejores transiciones de ataque que las que tuvimos contra los demás equipos”.

A pesar de los avances, el argentino reconoció que aún hay muchos aspectos por perfeccionar. “Pero hay muchas cosas que faltan, detalles que les mostré a los jugadores”, dijo, refiriéndose a la necesidad de “mejores coordinaciones” y a “cuestiones de retrocesos defensivos, que algunas se hicieron mejor y otras hay que seguir perfeccionándolas”. Con la mira puesta en el objetivo final, el Mundial, el seleccionador considera que los partidos como los de Uruguay y Brasil son una antesala de lo que podría venir. “Ojalá tengamos el privilegio de clasificar a la Copa del Mundo porque después viene otro tipo de planteos. Hay que buscar una nivelación hacia arriba, porque no es tiempo de análisis en este momento, pero vamos a enfrentar a otro tipo de equipos, que van a tener otro tipo de demandas”, concluyó. Para el entrenador, ambos encuentros son “partidos de Mundial”.