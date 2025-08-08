Diego León, ¿en el Mundial Sub 20? Elvio Paolorosso es optimista

El argentino se mostró optimista, pese al modelo de gestión del club inglés: “Diego León ya estuvo con nosotros en el proceso que clasificó a esta selección para este Mundial, así que supongo que cuando Antolín Alcaraz considere que lo va a citar, le enviaremos la convocatoria al Manchester United. Yo soy muy optimista porque, si bien Diego se está manejando muy bien y está aprendiendo rápidamente, ellos tienen una forma de que al jugador lo van haciendo jugar en otros equipos, lo van viendo, lo van analizando. Yo creo que les va a venir muy bien si lo prestan, desde el punto de vista de que ellos han invertido dinero, y el jugador se valoriza mucho más en un Mundial. Así que somos optimistas, en la medida que Antolín quiera contar con él y de que lo presten”.

Consultado sobre si una posible permanencia del lateral surgido en las inferiores de Cerro Porteño en el plantel principal del Manchester United podría afectar su convocatoria, Paolorosso expresó su visión sobre el beneficio de que el jugador participe en el torneo: “Ahí sí podría afectarse, aunque yo considero, metiéndome un poco en la mentalidad de ellos, que probablemente los beneficie y mucho que juegue un Mundial, porque la experiencia que se logra a través de este tipo de competencias es única. Un Mundial es una cosa extraordinaria, y el jugador que rinde cotiza mucho más, y eso justificaría también la inversión del Manchester”.