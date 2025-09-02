Diego Gómez y el planchazo de Reijnders: “Un golpe nada más”

Diego Gómez preocupó a todos en la antesala del último combo de las

Eliminatorias Sudamericanas 2026. El mediocampista de la selección de Paraguay recibió una infracción en el comienzo del partido del Brighton frente al Manchester City por la Premier League. El ex Libertad disputa una pelota y acabó con un planchazo de Tijjani Reijnders en el tobillo izquierdo.

Durante la llegada a Asunción para empezar a entrenar con la Albirroja, Gómez habló de la jugada y comentó que a pesar de la dureza de la falta, “fue solo un golpe”. “Fue un golpe nada más. Estoy súper bien. No fue nada grave por suerte, gracias a Dios. Estoy listo para lo que será el partido del jueves”, puntualizó el volante, asegurando que estará presente ante Ecuador.

La jugada del planchazo a Diego Gómez