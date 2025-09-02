Diego Gómez: “Ojalá podamos conseguir lo que todos queremos”

La selección de Paraguay entrena hoy con la totalidad de los convocados. Diego Gómez y Juan José Cáceres son los últimos dos futbolistas en llegar a Asunción y completar la nómina de Gustavo Alfaro. La Albirroja enfrenta a Ecuador (jueves, 20:30) en un partido que puede significar el regreso a una Copa del Mundo después de 16 años.

Gómez aterrizó este martes bien temprano procedente de Inglaterra. El futbolista del Brighton, que el fin de semana fue titular en la victoria 2-1 sobre el Manchester City por la Premier League, palpitó la inminente clasificación a EstadosUnidos/Canadá/México 2026. “Significa mucho para mí porque es un sueño que todos queremos”, expresó el ex Libertad.

“Desde el combo anterior que estaba ansioso”

“Las sensaciones son muy buenas y ojalá podamos conseguir lo que todos queremos”, añadió el mediocampista, que está a puertas de jugar un Mundial por primera vez. “Desde el combo anterior que estaba ansioso que llegue este momento. Estoy muy emocionado de estar acá. A prepararnos para lo que será el jueves”, manifestó.