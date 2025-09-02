Selección Paraguaya

Diego Gómez: “Ojalá podamos conseguir lo que todos queremos”

Diego Gómez es el penúltimo de los convocados por Gustavo Alfaro en llegar Asunción para el combo que puede clasificar a la selección de Paraguay a la Copa del Mundo.

Por ABC Color
02 de septiembre de 2025 - 10:01
Diego Gómez, futbolista de la selección paraguaya, conversa con los medios en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Asunción, Paraguay.
Diego Gómez, futbolista de la selección paraguaya, conversa con los medios en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Asunción, Paraguay.@ABCTVpy

La selección de Paraguay entrena hoy con la totalidad de los convocados. Diego Gómez y Juan José Cáceres son los últimos dos futbolistas en llegar a Asunción y completar la nómina de Gustavo Alfaro. La Albirroja enfrenta a Ecuador (jueves, 20:30) en un partido que puede significar el regreso a una Copa del Mundo después de 16 años.

Lea más: Gustavo Gómez y el invicto de Paraguay vs. Ecuador: “No es...”

Gómez aterrizó este martes bien temprano procedente de Inglaterra. El futbolista del Brighton, que el fin de semana fue titular en la victoria 2-1 sobre el Manchester City por la Premier League, palpitó la inminente clasificación a EstadosUnidos/Canadá/México 2026. “Significa mucho para mí porque es un sueño que todos queremos”, expresó el ex Libertad.

Diego Gómez y Miguel Almirón (d), jugadores de la selección de Paraguay, celebran el gol en el partido frente a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.
Diego Gómez y Miguel Almirón (d), jugadores de la selección de Paraguay, celebran el gol en el partido frente a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

“Desde el combo anterior que estaba ansioso”

“Las sensaciones son muy buenas y ojalá podamos conseguir lo que todos queremos”, añadió el mediocampista, que está a puertas de jugar un Mundial por primera vez. “Desde el combo anterior que estaba ansioso que llegue este momento. Estoy muy emocionado de estar acá. A prepararnos para lo que será el jueves”, manifestó.

Enlace copiado