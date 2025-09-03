Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro: “Enfrentar a Ecuador es muy difícil para mí, pero esperamos ganar”

Gustavo Alfaro palpitó el partido de Paraguay vs. Ecuador y señaló que “estamos bien y ante la expectativa de jugar un partido trascendente”.

03 de septiembre de 2025 - 13:16
El entrenador argentino Gustavo Alfaro en el entrenamiento de la selección de Paraguay en el Centro de Alto Rendimiento, en Ypané, Paraguay.
El entrenador argentino Gustavo Alfaro en el entrenamiento de la selección de Paraguay en el Centro de Alto Rendimiento, en Ypané, Paraguay.

La selección de Paraguay afronta el partido más importante de las Eliminatorias Sudamericanas: la Albirroja está a 1 punto del Mundial 2026 y puede clasificar ante Ecuador el jueves 4 de setiembre (20:30). Gustavo Alfaro palpitó el choque frente a la Tri en el Defensores del Chaco de Asunción y puntualizó que “estamos a la expectativa de un partido trascendente”.

“Estamos bien y ante la expectativa de jugar un partido trascendente”, señaló el seleccionador, que tiene un juego especial no solo por la posibilidad de certificar el pase a la Copa del Mundo sino que también, por medir al seleccionado con el que había clasificado y disputado el Mundial Qatar 2022. “Son sensaciones muy desafiantes, muy lindas”, explicó.

El entrenador argentino Gustavo Alfaro y los jugadores de la selección de Paraguay en el entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento, en Ypané, Paraguay.
El entrenador argentino Gustavo Alfaro y los jugadores de la selección de Paraguay en el entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento, en Ypané, Paraguay.

Gustavo Alfaro: “Mañana esperemos ganar”

“Me ha pasado cosas muy fuertes en estas experiencias desde que soy entrenador de selección nacional. Con Ecuador viví momentos maravillosos”, recordó Alfaro, quien a pesar del sentimiento hacia los ecuatorianos, dejó en claro que buscará la victoria. “Enfrentar a Ecuador es muy difícil para mí, pero mañana esperemos ganar”, sentenció.

