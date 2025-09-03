Gustavo Alfaro: “Enfrentar a Ecuador es muy difícil para mí, pero esperamos ganar”

La selección de Paraguay afronta el partido más importante de las Eliminatorias Sudamericanas: la Albirroja está a 1 punto del Mundial 2026 y puede clasificar ante Ecuador el jueves 4 de setiembre (20:30). Gustavo Alfaro palpitó el choque frente a la Tri en el Defensores del Chaco de Asunción y puntualizó que “estamos a la expectativa de un partido trascendente”.

“Estamos bien y ante la expectativa de jugar un partido trascendente”, señaló el seleccionador, que tiene un juego especial no solo por la posibilidad de certificar el pase a la Copa del Mundo sino que también, por medir al seleccionado con el que había clasificado y disputado el Mundial Qatar 2022. “Son sensaciones muy desafiantes, muy lindas”, explicó.

Gustavo Alfaro: “Mañana esperemos ganar”

“Me ha pasado cosas muy fuertes en estas experiencias desde que soy entrenador de selección nacional. Con Ecuador viví momentos maravillosos”, recordó Alfaro, quien a pesar del sentimiento hacia los ecuatorianos, dejó en claro que buscará la victoria. “Enfrentar a Ecuador es muy difícil para mí, pero mañana esperemos ganar”, sentenció.