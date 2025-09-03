La Albirroja, contando las horas, matando ansiedad

El entrenamiento de ayer fue marcado por el optimismo y predisposición de los citados por el entrenador. A los diez habituales en la formación base se unió Ángel Romero en el ataque junto a Tony Sanabria.

Lea más: Alfaro ya cuenta con plantel completo para enfrentar a Ecuador

Con Romero alistado en el entrenamiento de ayer parece disiparse la duda, pero aún que queda el retoque de hoy, en el plan del técnico.

Retorno con Alfaro

En el recorrido previo hacia el Mundial 2026, Ángel Romero volvió a ser considerado en las convocatorias por Gustavo Alfaro, en el quinto combo de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026, el segundo en el ciclo.

Justamente en el encuentro contra Ecuador, en la 9ª fecha reapareció Romero en el equipo albirrojo y jugó los últimos dieciséis minutos, en lugar de Miguel Almirón.

El primero de titular

Son siete partidos de Ángel Romero en el ciclo de Alfaro, y el de mañana será el primero de titular.

A la espera de la práctica de hoy, el once está con Roberto Junior Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza y Miguel Almirón; Romero y Antonio Sanabria.

Queda por extender la buena racha contra Ecuador.