Enciso y la emotiva dedicatoria a su abuelo: “sé que desde arriba lo viviste conmigo, con orgullo y alegría”

En un primer mensaje, dedicado a su abuelo, Enciso expresó: “Abuelo querido, hasta el cielo te mando estas palabras con todo mi corazón. Siempre me acuerdo de aquella promesa que vivimos juntos, los dos sentados frente a la tele viendo a la selección… cuando me señalaste con el dedo y me dijiste que ahí iba a estar yo, con la camiseta puesta y tu apellido en la espalda. Desde ese día llevé esas palabras grabadas en mi alma y me dieron fuerza en cada sacrificio”.

El jugador surgido de la cantera de Libertad continuó conmovido, revelando que esa promesa finalmente se hizo realidad. “Hoy, gracias a Dios, esa promesa se cumplió. Tuve la dicha de ser parte de este sueño, de defender a Paraguay y poder clasificar al Mundial, y sé que desde arriba lo viviste conmigo, con orgullo y alegría. Este logro también es tuyo, abuelo, porque tu fe en mí nunca me abandonó. Te extraño cada día, pero te siento presente en cada paso que doy. Esto es por vos ❤”.

En una segunda publicación, el jugador oriundo de Caaguazú manifestó su inmensa alegría y gratitud por haber cumplido un sueño de infancia. “Hoy se cumple un sueño que siempre llevé en el corazón: clasificar a un Mundial con mi querida selección. Desde niño soñé con este momento, y vivirlo ahora es algo que me llena de orgullo, emoción y gratitud”.

El atacante de Racing de Estrasburgo hizo hincapié en que este logro es un esfuerzo colectivo y agradeció a todos los que lo hicieron posible. “Este logro no es solo mío, es de todos. Quiero agradecer profundamente a cada persona que estuvo en el camino: a mis compañeros que dejaron el alma en cada entrenamiento y en cada partido, al cuerpo técnico que siempre confió y nos guió, a los fisios, médicos, utileros, cocineros y a todos los que trabajan día a día en silencio para que a nosotros no nos falte nada. Ellos también son parte fundamental de este sueño”.

El mensaje de la “joya” también incluyó un agradecimiento especial a la afición, cuyo apoyo fue fundamental en los momentos más difíciles. “A la gente que nunca dejó de alentar, que nos acompañó en las buenas y en las malas, gracias de corazón. Sentir su apoyo nos dio fuerzas para seguir adelante cuando las cosas se ponían difíciles”.

Finalmente, el ofensivo cerró su publicación con palabras de fe y compromiso. “La felicidad que siento hoy es inmensa. Sé que todo esto es gracias a Dios, a mi familia y a todas las personas que creen en mí. Clasificar al Mundial es un sueño cumplido, pero también una responsabilidad enorme que asumimos con amor y compromiso por nuestra patria. ¡Vamos Paraguay, rumbo al Mundial! ❤”.