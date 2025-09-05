Esto dice la APF sobre el futuro de Alfaro al frente de la Albirroja

El vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Miguel Figueredo, dio detalles sobre el futuro de Gustavo Alfaro como entrenador de la Albirroja tras lograr la histórica clasificación al Mundial 2026. El directivo destacó su liderazgo y la energía que transmite a la Selección.