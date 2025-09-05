Esto dice la APF sobre el futuro de Alfaro al frente de la Albirroja

La Selección Paraguaya de Fútbol rompió una racha de 16 años sin clasificar a un Mundial, y ahora marcará presencia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
“Estamos celebrando, el país está feliz. Paraguay es un país futbolero y ahora está de fiesta. El fútbol también mueve la economía y eso me parece bien. Cuando se logran cosas, hay que festejar”, expresó Miguel Figueredo, vicepresidente de la APF, en conversación con ABC TV.
¿Alfaro seguirá?
Sobre el futuro del entrenador Gustavo Alfaro, Figueredo fue categórico. “Él va a continuar hasta después del Mundial. De eso no hay que preocuparnos, su contrato está firme, ahora hay que disfrutar”, señaló.
El dirigente explicó que el contrato del técnico argentino contempla los premios por clasificación y logros, ya pactados desde el inicio de su gestión. “Está más que merecido”, apuntó.
Figueredo resaltó las cualidades de Alfaro, a quien definió como “amigo y hermano”. Subrayó su humildad y su capacidad de llegar al jugador.
“Los técnicos también se pueden equivocar, pero Alfaro tiene ese don de gente de poder llegar al jugador y eso no es fácil. Esta Selección está convencida de lo que puede. Los jugadores salieron como guerreros valiosos, sin que nadie los pase por encima”, afirmó.
Figueredo dijo que la selección ya mira al futuro con ambición. “Ahora ya pensamos en el Mundial. Queremos más”, sentenció Figueredo.