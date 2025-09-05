Selección Paraguaya

Paraguay y las otras 15 selecciones de 48 clasificadas al Mundial 2026

La selección de Paraguay clasificó a la Copa del Mundo después de 16 años. La Albirroja empató sin goles con Ecuador en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y conquistó el boleto al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

Por ABC Color
05 de septiembre de 2025 - 11:54
Miguel Almirón, futbolista de la selección de Paraguay, celebra la clasificación al Mundial 2026 después de empatar con Ecuador en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Miguel Almirón, futbolista de la selección de Paraguay, celebra la clasificación al Mundial 2026 después de empatar con Ecuador en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Paraguay regresó a la Copa del Mundo: El combinado nacional cortó la racha de 16 años sin clasificar y conquistó el boleto directo al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026 después de empatar 0-0 con Ecuador en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja es la décimo sexta selección en asegurar un lugar en el certamen más importante del planeta.

Además de los dirigidos por Gustavo Alfaro, la Conmebol confirmó a los últimos clasificados: Colombia y Uruguay, que golearon 3-0 a Bolivia y Perú respectivamente. Con los 6 cupos definidos, resta el repechaje. Venezuela con 18 puntos (vs. Colombia en Maturín) y Bolivia con 17 unidades (vs. Brasil en El Alto) disputan la repesca en la última fecha del clasificatorio mundialista.

Gabriel Ávalos, futbolista de la selección de Paraguay, celebra la clasificación al Mundial 2026 después de empatar con Ecuador en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Gabriel Ávalos, futbolista de la selección de Paraguay, celebra la clasificación al Mundial 2026 después de empatar con Ecuador en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Las 16 selecciones clasificadas al Mundial 2026

La primera edición de la Copa del Mundo con 48 selecciones, que arranca el 11 de junio y finaliza el 19 de julio de 2026, tiene a 16 países clasificados: Estados Unidos, México y Canadá, anfitriones del torneo; Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

