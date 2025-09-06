Selección Paraguaya

“Kaku” Romero Gamarra: “donde quiera que estés, lo logramos mamá”

La historia de Alejandro “Kaku” Romero Gamarra en la Albirroja es un ejemplo de compromiso, compañerismo y resiliencia. A pesar de sus pocos minutos en el campo, el talentoso volante ofensivo, que en cada convocatoria viaja desde el lejano Medio Oriente, se ganó el cariño de sus compañeros y de la afición paraguaya con su actitud siempre positiva con una deslumbrante sonrisa.

Por Arnaldo Benítez
06 de septiembre de 2025 - 15:02
Alejandro Sebastián Romero Gamarra (30 años), volante ofensivo de la selección paraguaya de fútbol.
La reciente clasificación de Paraguay al Mundial fue un momento especialmente emotivo para el volante ofensivo de Al-Ain FC. A través de sus redes sociales, “Kaku” compartió un mensaje dedicado a su madre fallecida, demostrando que el logro va mucho más allá de lo deportivo. “Donde quiera que estés, lo logramos mamá. Paraguay en la próxima Copa del Mundo”, escribió, dejando en claro que este triunfo también era para ella.

Aunque nació en Ciudadela, Argentina, el lazo de Romero Gamarra con Paraguay es inquebrantable. Sus raíces guaraníes, herencia de su madre, son su mayor motivo de orgullo y pertenencia. Este profundo sentimiento no solo lo llevó a nacionalizarse paraguayo, sino que también lo impulsa en cada paso de su carrera. El homenaje a su madre es un recordatorio de que el sentido de pertenencia se lleva en la sangre, y en su caso, la sangre guaraní de su madre corre por sus venas.

