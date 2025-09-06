“Kaku” Romero Gamarra: “donde quiera que estés, lo logramos mamá”

La reciente clasificación de Paraguay al Mundial fue un momento especialmente emotivo para el volante ofensivo de Al-Ain FC. A través de sus redes sociales, “Kaku” compartió un mensaje dedicado a su madre fallecida, demostrando que el logro va mucho más allá de lo deportivo. “Donde quiera que estés, lo logramos mamá. Paraguay en la próxima Copa del Mundo”, escribió, dejando en claro que este triunfo también era para ella.

Aunque nació en Ciudadela, Argentina, el lazo de Romero Gamarra con Paraguay es inquebrantable. Sus raíces guaraníes, herencia de su madre, son su mayor motivo de orgullo y pertenencia. Este profundo sentimiento no solo lo llevó a nacionalizarse paraguayo, sino que también lo impulsa en cada paso de su carrera. El homenaje a su madre es un recordatorio de que el sentido de pertenencia se lleva en la sangre, y en su caso, la sangre guaraní de su madre corre por sus venas.