La APF confirma amistoso ante Estados Unidos en noviembre

Este partido forma parte del proceso de preparación del equipo dirigido por Gustavo Alfaro de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Será el tercer encuentro amistoso de la Albirroja en su camino a la cita mundialista, brindando una nueva oportunidad para que el plantel evalúe su rendimiento, ajuste estrategias y consolide el grupo apuntando a la máxima cita del fútbol, a la que volverá tras 16 años de ausencia.

Antes de enfrentar a Estados Unidos, la selección paraguaya tiene programados dos exigentes amistosos en territorio asiático durante el mes de octubre. El primer compromiso será contra Japón el viernes 10 de octubre, en el marco de la Kirin Challenge Cup 2025. Este partido se jugará a las 07:20 (hora de Paraguay) en el Panasonic Stadium Suita de Osaka.

𝘼𝙢𝙞𝙨𝙩𝙤𝙨𝙤 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙞𝙧𝙢𝙖𝙙𝙤 ✅



Paraguay disputará un amistoso ante Estados Unidos (@USMNT) en su camino al Mundial 2026 🔜⚽️.



Más detalles 🗞️: https://t.co/VeA78Y40GZ#Albirroja ⚪️🔴#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/1bhdrvRnwS — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 6, 2025

Posteriormente, la Albirroja se medirá a Corea del Sur el martes 14 de octubre, a las 08:00 de nuestro país, en el estadio Mundialista de Seúl, lo que será el segundo encuentro en suelo asiático. Esta serie de amistosos contra rivales de diferentes continentes es crucial para que el equipo de Alfaro gane rodaje internacional y llegue en óptimas condiciones al Mundial.