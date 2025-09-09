Harrison asume los errores en los procesos anteriores a Gustavo Alfaro

El máximo dirigente del fútbol paraguayo valoró la labor realizada por Eduardo Berizzo, quien estuvo al frente de la selección durante el proceso hacia la Copa del Mundo de Catar 2022. “Berizzo fue un técnico trabajador. Si bien el esquema de juego que tenía posiblemente no resultó en las Eliminatorias, sí lo hizo con los jugadores. Los futbolistas se entregaron al máximo con Berizzo, lo querían y no querían que se fuera”. Bajo su mando, la selección disputó 31 partidos, con un saldo de siete victorias, trece empates y once derrotas.

Harrison también se refirió a la etapa de los hermanos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, quienes iniciaron la actual Eliminatorias. Recordó de manera especial el partido contra Perú en Ciudad del Este, donde la Albirroja mostró un buen desempeño futbolístico, pero la falta de contundencia en el ataque fue determinante. “La actuación contra Perú fue sobresaliente, pero no pudimos convertir. Frente a Venezuela, lamentablemente sufrimos un penal decisivo en los últimos minutos, lo cual precipitó el final de ese ciclo”, señaló. Con los mellizos al mando, Paraguay disputó 17 encuentros, logrando cuatro triunfos, cuatro empates y nueve derrotas.

En cuanto a Daniel Garnero, un técnico cuya llegada generó un gran consenso entre directivos, aficionados y prensa, el presidente de la APF lamentó el balance negativo de su gestión, especialmente después de una Copa América considerada “histórica” por el resultado adverso. “La contratación de Garnero era algo que todos queríamos. Lamentablemente, tuvo una Copa América muy mala y eso determinó la finalización de su ciclo”, expresó. Al mando de la selección guaraní, Garnero sumó un registro de dos victorias, dos empates y ocho derrotas.

El presidente Harrison también se mostró autocrítico, reconociendo que, más allá del aporte de cada entrenador, los errores de la institución también influyeron. “Como dice el ‘profe’ Gustavo Alfaro, a veces hay que pegarle 100 veces al clavo para acertar. Esto existe en el fútbol: no siempre uno acierta, pero creo que existieron errores de nuestra parte”, afirmó.

Resulta llamativo que en su análisis, Harrison no haya mencionado a Francisco Arce, el único entrenador paraguayo que estuvo al frente de la Albirroja en Eliminatorias durante su gestión. Tampoco se refirió a Juan Carlos Osorio, el director técnico colombiano que dejó el cargo después de un partido amistoso. Esto llama la atención, teniendo en cuenta que sí mencionó a Eduardo Berizzo, quien estuvo en el proceso anterior a esta exitosa eliminatoria que concluyó con la vuelta de Paraguay a la máxima cita del fútbol.