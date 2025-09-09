Selección Paraguaya

La racha que Paraguay quiere cortar en el cierre de las Eliminatorias 2026

La selección de Paraguay disputa hoy la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja enfrenta a Perú en Lima con el objetivo de cerrar el torneo con una victoria, que también cortaría una racha histórica.

09 de septiembre de 2025 - 13:58
Christian Cueva (c), futbolista de Perú, disputa el balón con Fabián Balbuena (d), jugador de Paraguay, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas 2022 en el estadio en el estadio Nacional, en Lima, Perú. EFE/ Paolo Aguilar
Christian Cueva (c), futbolista de Perú, disputa el balón con Fabián Balbuena (d), jugador de Paraguay, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas 2022 en el estadio en el estadio Nacional, en Lima, Perú. EFE/ Paolo Aguilar Paolo Aguilar

Paraguay cierra hoy las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja, clasificada directamente al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026, enfrenta a Perú con el objetivo de culminar el certamen con una victoria, que también significaría un evento histórico: el primer triunfo contra la Bicolor en condición de visitante en la competencia FIFA.

Los antecedentes contra la Blanquirroja en suelo incaico son negativos para el combinado guaraní en el clasificatorio mundialista. Desde el primer duelo, en el camino a Estados Unidos 1994, hasta el último, para Qatar 2022, fueron ocho enfrentamientos: 2-2 en 1993, 0-1 en 1997, 0-2 en 2000, 1-4 en 2003, 0-0 en 2007, 0-2 en 2011, 0-1 en 2015 y 0-2 en 2022.

Perú vs. Paraguay: 6 derrotas y 2 empates

De los 8 duelos en tierras peruanas, son 6 derrotas y 2 empates, con el recordado 2-2 del 5 de setiembre de 1993 cuando la selección paraguaya necesitaba un gol más para acceder al repechaje mundialista por la goleada 5-0 de Colombia a Argentina en el Monumental de Buenos Aires. El último precedente sin caídas en la capital fue en el 0-0 con Gerardo Martino.

