La racha que Paraguay quiere cortar en el cierre de las Eliminatorias 2026

Paraguay cierra hoy las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja, clasificada directamente al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026, enfrenta a Perú con el objetivo de culminar el certamen con una victoria, que también significaría un evento histórico: el primer triunfo contra la Bicolor en condición de visitante en la competencia FIFA.

Los antecedentes contra la Blanquirroja en suelo incaico son negativos para el combinado guaraní en el clasificatorio mundialista. Desde el primer duelo, en el camino a Estados Unidos 1994, hasta el último, para Qatar 2022, fueron ocho enfrentamientos: 2-2 en 1993, 0-1 en 1997, 0-2 en 2000, 1-4 en 2003, 0-0 en 2007, 0-2 en 2011, 0-1 en 2015 y 0-2 en 2022.

Perú vs. Paraguay: 6 derrotas y 2 empates

De los 8 duelos en tierras peruanas, son 6 derrotas y 2 empates, con el recordado 2-2 del 5 de setiembre de 1993 cuando la selección paraguaya necesitaba un gol más para acceder al repechaje mundialista por la goleada 5-0 de Colombia a Argentina en el Monumental de Buenos Aires. El último precedente sin caídas en la capital fue en el 0-0 con Gerardo Martino.