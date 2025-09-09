Selección Paraguaya

A qué hora juega hoy Perú vs. Paraguay y dónde ver en vivo

La selección de Paraguay enfrenta a Perú por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo a la Albirroja.

Por ABC Color
09 de septiembre de 2025 - 10:05
Antonio Sanabria (i), jugador de la selección de Paraguay, festeja un gol en el partido frente a Argentina por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.
Antonio Sanabria (i), jugador de la selección de Paraguay, festeja un gol en el partido frente a Argentina por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.Fernando Romero

La selección de Paraguay disputa hoy la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Cinco días después de clasificar al Mundial 2026, la Albirroja de Gustavo Alfaro cierra el torneo en Lima: a las 20:30, hora de nuestro país, enfrenta a Perú en el estadio Nacional. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM, ABC TV y ABC TV Paraguay en Youtube.

Perú vs. Paraguay: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 00:30 horas

España: 01:30 horas

Bélgica: 01:30 horas

Marruecos: 01:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Perú vs. Paraguay: ¿Dónde ver en vivo hoy?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Perú vs. Paraguay: ¿Dónde ver en vivo hoy por streaming?

Versuspy en Youtube

