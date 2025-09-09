A qué hora juega hoy Perú vs. Paraguay y dónde ver en vivo

La selección de Paraguay disputa hoy la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Cinco días después de clasificar al Mundial 2026, la Albirroja de Gustavo Alfaro cierra el torneo en Lima: a las 20:30, hora de nuestro país, enfrenta a Perú en el estadio Nacional. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM, ABC TV y ABC TV Paraguay en Youtube.
Perú vs. Paraguay: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 20:30 horas
Argentina: 20:30 horas
Brasil: 20:30 horas
Uruguay: 20:30 horas
Chile: 20:30 horas
Ecuador: 18:30 horas
Colombia: 18:30 horas
Perú: 18:30 horas
Venezuela: 19:30 horas
Bolivia: 19:30 horas
El Salvador: 17:30 horas
México: 17:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas
Estados Unidos - Este: 18:30 horas
Inglaterra: 00:30 horas
España: 01:30 horas
Bélgica: 01:30 horas
Marruecos: 01:30 horas
Sudáfrica: 01:30 horas
Perú vs. Paraguay: ¿Dónde ver en vivo hoy?
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Perú vs. Paraguay: ¿Dónde ver en vivo hoy por streaming?
Versuspy en Youtube